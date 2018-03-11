Британец прорвался сквозь оцепление вокруг места обнаружения Скрипаля

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В Великобритании задержали Джейми Найта, который пытался прорваться сквозь полицейский кордон вокруг места, где был найден экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом сообщает The Huffington Post.

«Мы предъявили обвинения мужчине, пытавшемуся прорваться сквозь оцепление в Солсбери. 30-летний Джейми Найт из Солсбери прорвался сквозь оцепление в пятницу вечером. Он был быстро задержан», — рассказал представитель полиции Уилтшира.

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По его словам, к настоящему моменту мужчине предъявлены обвинения в нападении на полицейского, нанесении вреда полицейскому автомобилю и нарушении общественного порядка. Он также подчеркнул, что такие действия будут предприняты против любого, кто аналогичным образом попытается помешать расследованию.

Ранее сообщалось, что участвующие в расследовании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля специалисты изучают цветы, которые пострадавший оставил незадолго до инцидента в Солсбери на могиле своей жены.