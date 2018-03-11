В Краснодаре около 25 тысяч человек остались без света из-за непогоды

Около 25 тысяч человек остались без электроснабжения в Краснодаре по причине неблагоприятных погодных условий, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, сильный ветер) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ в зоне ответственности ТСО АО «НЭСК-электросети». Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в городе Краснодар (около 25 тысяч человек)», — заявили в ведомстве.

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Как отмечается, к аварийно-восстановительным работам привлечено восемь бригад в составе 24 человек и восемь единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что Новокузнецк и ряд районов в Кемеровской области остались без энергоснабжения из-за штормового ветра.