Полиция установила более 200 свидетелей по делу Скрипаля

Британская полиция установила более 200 свидетелей по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Также в настоящий момент установлены 240 вещественных доказательств. К делу привлечены более 250 сотрудников антитеррористической полиции.

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По словам Радд, Скрипаль и его дочь Юлия продолжают оставаться в критическом, но стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что кладбище в Солсбери закрыли для расследования инцидента с отравлением Скрипаля.