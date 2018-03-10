Кладбище в Солсбери закрыли для расследования отравления Скрипаля

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Кладбище в британском городе Солсбери остается закрытым для расследования отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщается в твиттере полиции графства Уилтшир.

«Мы с сожалением сообщаем, что кладбище в Солсбери будет закрыто для посещения, так как мы продолжаем расследование. Приносим свои извинения всем, кто планировал посетить кладбище завтра, в День матери», — говорится в сообщении.

Ранее в Скотланд-Ярде прокомментировали сообщения СМИ об эксгумации тел жены и сына Скрипаля.