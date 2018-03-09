Пожар в рыбном цехе под Красноярском охватил площадь в 3000 кв. м

В Красноярском крае загорелось здание цеха по переработке рыбы в Балахтинском районе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В населенном пункте Приморск горит одноэтажное здание цеха по переработке рыбы ООО «Малтат» на площади 3 тыс. кв. м», — рассказал источник.

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По данным МЧС, пожар начался в 09:35 (05.35 мск). В настоящее время к тушению привлечены 20 человек и 6 единиц техники.

Осенью 2017 года из-за возгорания в Красноярском колледже отраслевых технологий и предпринимательства эвакуировали более 400 человек.