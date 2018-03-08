Источник: ТЦ «Охотный ряд» снова эвакуировали
Посетители торгового центра «Охотный ряд» были эвакуированы после сообщения о «минировании» здания, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
«Эвакуация была объявлена после того, как неизвестный по телефону сообщил об угрозе взрыва в торговом центре», — сказал источник.
Реклама
По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщение о «минировании».
Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали станцию метро «Охотный ряд».