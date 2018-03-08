У здания Госдумы прошли пикеты с требованием отставки Слуцкого

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У здания Госдумы прошла серия одиночных пикетов, которую организовала Amnesty International. Об этом сообщает РИА «Новости».

Собравшиеся требовали расследовать обвинения в сексуальных домогательствах в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Некоторые активисты также призвали депутата сдать мандат.

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К зданию нижней палаты парламента пришла и кандидат в президенты Ксения Собчак. На ее плакате было написано: «Депутаты! Мы вас не хотим!»

Ранее Слуцкий, которого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах, извинился перед женщинами.