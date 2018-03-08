В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в акватории моря Серам в восточной части Индонезии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным агентства, эпицентр землетрясения имел координаты -3.19 градуса южной широты и 130.90 градуса восточной долготы и находился в 262 км южнее города Соронг на острове Новая Гвинея.

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Как отмечается, интенсивность сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

Информации о разрушениях, жертвах или пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось, что на восточном побережье острова Сулавеси (Индонезия) в 144 км к югу от города Горонтало было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.