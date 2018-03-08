Кузнецова рассказала о важности материнства

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова поздравила женщин России с Международным женским днем и рассказала о важности материнства. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Все самое прекрасное расцветает в женщине, когда она становится мамой. Мне хочется сказать об особой миссии материнства. Мы часто говорим, что забота о детях — это забота о нашем будущем. А что же сделать и как правильно об этом будущем позаботиться? Вот для этого нужно услышать маму, услышать женщину», — сказала Кузнецова.

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По ее словам, «услышать маму — значит услышать будущее».

Ранее президент России Владимир Путин прочитал стихотворение Андрея Дементьева «Я знаю, что все женщины прекрасны...» в качестве поздравления с Международным женским днем.