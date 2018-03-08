Пожарные спасли пять человек на юго-востоке Москвы

Пожарные спасли пять человек во время тушения возгорания в квартире жилого дома в районе Выхино-Жулебино, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горение происходит в квартире на 4 этаже. В ходе проведения разведки и тушения квартиры были спасены пять человек. Сведений о пострадавших не поступало», — сообщили на сайте.

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Отмечается, что возгорание было ликвидировано на площади 47 кв. м.

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