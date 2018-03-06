В посольстве России попросили Британию сообщить о ситуации с отравлением Скрипаля

Посольство России в Великобритании обратилось к британским властям с просьбой информировать российскую сторону о ситуации с отравлением в Солсбери, сообщает РИА «Новости».

«Британские власти и правоохранительные органы должны незамедлительно вмешаться, проинформировать посольство России и британское общество о реальном положении вещей с тем, чтобы положить конец демонизации России», — говорится в заявлении ведомства.

Реклама

Отдельно отмечается, что посольство России обратилось за соответствующими разъяснениями в британский МИД.

«Хотя британские правоохранительные органы не делали никаких субстантивных заявлений об обстоятельствах произошедшего, из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности», — заметили в ведомстве.

Ранее в британской полиции заявили, что вещество, которым отравлен Скрипаль, остается неизвестным.