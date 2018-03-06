В Кремле прокомментировали обвинения в адрес России об отравлении Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в причастности Москвы к возможному отравлению российского экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, передает РИА «Новости».

«Не могу прокомментировать. Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски, понимая, что это тяжело перевести на английский, но тем не менее», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил об отсутствии у Кремля информации по якобы отравленному в Великобритании экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю.