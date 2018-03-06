Роспотребнадзор назвал причину отравления 45 кадетов в Красноярске

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, что воспитанники кадетского корпуса в Красноярске, где произошло массовое отравление, заразились норовирусной инфекцией из-за работника кухни. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В ходе санитарно-эпидемиологического расследования установлен вероятный источник инфекции, которым явился работник кадетского корпуса, осуществлявший порционирование блюд и сервировку столов, у которого по результатам лабораторных исследований обнаружена РНК норовирусов», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также отметили, что за выявленные нарушения обязательных требований санитарного законодательства возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица и должностных лиц кадетского корпуса.

Ранее сообщалось, что в Красноярске после отравления 45 воспитанников кадетского корпуса возбуждено уголовное дело.