Число погибших из-за непогоды в США увеличилось до восьми

Число погибших из-за штормового ветра в штатах на восточном побережье США, возросло до восьми. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов. Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в некоторых штатах США погибли два человека.