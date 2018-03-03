МВД: на митинг в поддержку Путина в Лужниках пришли более 130 тысяч человек

В Москве на митинг в поддержку президента России Владимира Путина пришли около 130 тысяч человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

«На территории спорткомплекса «Лужники» проходит митинг-концерт «За сильную Россию». В мероприятии принимают участие более 130 тысяч человек», — сказала она.

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Волк добавила, что безопасность обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Ранее Владимир Путин на митинге-концерте в Лужниках спел гимн вместе с пришедшими сторонниками.