В США шторм оставил без электричества 2,2 млн человек

На Восточном побережье США более 2,2 млн человек остались без электричества из-за шторма «Райли», сообщает ABC News.

Отмечается, что непогода затронула около 15 штатов США. Сильные порывы ветра и обильные осадки являются причинами большого количества аварий. Во время шторма погиб по меньшей мере один человек из-за того, что на него обрушилось дерево.

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Кроме того, отслеживающая передвижения самолетов компания FlightAware в твиттере сообщила об отмене 2883 авиарейсов.

Ранее сообщалось, что аномально холодная погода во Флориде привела к тому, что игуаны, обитающие на деревьях, замерзают и падают с веток.