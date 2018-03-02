В Берлине раскрыли подробности задержания фигуранта «кокаинового дела»

Представитель генеральной прокуратуры Берлина сообщил, что предполагаемый организатор поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук был задержан по запросу российской стороны, передает РИА «Новости».

«Андрей К. был задержан вчера берлинскими следователями в Бранденбурге. Сегодня суд примет решение об аресте задержанного», — сказал представитель ведомства.

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По его словам, суд примет решение о судьбе Ковальчука 2 марта.

Ранее сообщалось о задержании Ковальчука в Германии.