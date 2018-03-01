Посольство не увидело связи задержанного в Аргентине наркокурьера с «кокаиновым делом»

Посольство России в Аргентине заявило, что задержание в аэропорту Буэнос-Айреса россиянина со спрятанным кокаином не связано с «кокаиновым делом». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение дипмиссии.

Ранее министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич рассказала, что в аэропорту Буэнос-Айреса был задержан россиянин. В его чемодане с двойным дном нашли почти 4 кг кокаина.

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«Действительно, 25 февраля с.г. в международном аэропорту «Эсейса» был задержан российский гражданин, пытавшийся вывезти в багаже около 4 кг кокаина. Эту информацию в рабочем порядке сообщили в посольство представители полиции указанного аэропорта», — отметили в российском посольстве.

Там добавили, что задержанный за помощью в посольство не обращался. Тем не менее сотрудники консульского отдела посольства в ближайшее время встретятся с ним.

«Полагаем, что с «кокаиновым делом» данное задержание никакой связи не имеет. Судя по всему, речь идет об обычном наркокурьере», — подчеркнули в посольстве.

В декабре 2016 года на территории посольства России нашли 12 чемоданов с кокаином. Впоследствии российские и аргентинские правоохранители провели спецоперацию, благодаря которой удалось пресечь канал поставки наркотика в Россию.

По этому делу уже арестованы трое россиян. Еще один обвиняемый, по предварительным данным, скрывается в Германии.