Мужчина в Москве открыл огонь из окна квартиры

Полицейские в Москве задержали мужчину, который открыл огонь из окна квартиры на юге столицы, передает РИА «Новости».

«В полицию поступило сообщение о том, что из квартиры жилого дома на улице 6-я Радиальная неизвестный мужчина стреляет из окна квартиры. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, оцепили околодомовую территорию. После чего установили квартиру, из которой производились выстрелы», — сообщил представитель полиции.

В результате произошедшего никто не пострадал, по факту случившегося проводится проверка.