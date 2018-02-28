Путин раскритиковал работу МВД

Президент России Владимир Путин не увидел кардинального улучшения работы МВД, передает РИА «Новости».

По его словам, до 43% снизился уровень раскрываемости преступлений.

«Вы знаете, что снизился практически до 43% общий уровень раскрываемость преступлений. Последние годы этот показатель, что называется, скачет — то подрастет, то вновь сократится. Кардинального, видимого улучшения ситуации пока, к сожалению, не происходит», — сказал Путин.

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Он отметил, что ключевой принцип неотвратимости наказания реализуется далеко не в полной мере.

Ранее Путин поручил МВД, СК и ФСБ организовать пресечение картелей.