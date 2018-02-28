Казанский стрелок покончил с собой

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Мужчина, который устроил перестрелку в Казани, совершил самоубийство, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Татарстану.

«В Казани завершена спецоперация, проведенная сотрудниками МВД по Республике Татарстан во взаимодействии с Росгвардией, по задержанию злоумышленника, открывшего стрельбу. В ходе операции правонарушитель покончил с собой», — говорится в сообщении.

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Житель Казани устроил стрельбу в одном из домов вечером 27 февраля. В результате инцидента были ранены три человека, включая полицейского и сотрудника Росгвардии. В МВД сообщали, что потстрадавшие были госпитализированы. Позже стало известно, что раненый сотрудник ОМОН скончался в больнице.

Ранее в Следственном управлении СК России заявили, что стрелявшего в Казани задержали.