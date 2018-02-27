Австрийская телерадиокомпания подала в суд за обвинения в фейковых новостях

Телерадиокомпания ORF подала заявление в суд на заместителя главы ультраправой Австрийской партии свободы за неоднократные обвинения журналистов в производстве фейковых новостей, передает Reuters.

Сообщается, что две недели назад вице-канцлер партии Хайнц-Кристиан Штрахе обвинил компанию в трансляции лживых новостей.

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«Есть место, где ложь становится новостью. Это место — ORF», — написал Штрахе на своей странице в фейсбуке две недели назад.

К своему посту политик прикрепил фотографию ведущего новостей Армина Вольфа. Журналист подал в суд на Штрахе с иском о защите чести ранее, теперь отдельной заявление зарегистрировала компания ORF.

«Вице-канцлер Штрахе неоднократно обвинял ORF в фальсифицировании рекламных материалов, в распространении фейковых новостей, лжи и пропаганде. Эти клеветнические заявления оказали разрушительное воздействие на репутацию (телеканала — «Газета.Ru»)», — прокомментировал обращение в суд директор телерадиокомпании.

Также он заявил, что если пост в социальной сети не будет удален, то руководство компании обратится к администрации фейсбука.