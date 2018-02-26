Консул: Настю Рыбку ожидает суд и депортация

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Организаторов нелегального «секс-тренинга» Александра Кириллова (Алекс Лесли) и Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка), задержанных в Таиланде, ждет суд и депортация, передает РИА «Новости» со ссылкой на заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова.

«Полиция Паттайи неофициально сообщила нам о задержании россиян, участвовавших в нелегальном тренинге. Неофициально потому, что о задержаниях за нелегальную работу и визовые нарушения полиция не обязана уведомлять посольства. Полицейские подтвердили, что среди задержанных лиц присутствуют Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, и Анастасия Вашукевич, которую в России знают как Настю Рыбку», — сказал дипломат.

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Он отметил, что, по словам полицейских, всех задержанных ожидает суд и депортация из Таиланда.

Консул также сообщил со ссылкой на полицейских, что задержанным предъявлены обвинения как в нелегальной работе на территории Таиланда, так и в нарушении визового режима тем, у кого они есть.

Ранее появилось видео задержания Насти Рыбки в Таиланде. На видео россияне находятся в полицейском участке.

Полиция Таиланда задержала десять россиян, которые незаконно проводили секс-тренинг в курортной Паттайе.