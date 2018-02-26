Шесть человек пострадали при взрыве в британском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Больницы Лестера могут подтвердить, что шесть человек были госпитализированы с места происшествия. Два пациента находятся в критическом состоянии, у четверых легкие ранения», — заявил источник агентства.

25 февраля на улице Хинкли в Лестере произошел взрыв. В управлении полиции графства Лестершир заявили, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.