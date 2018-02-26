Под Пермью открыто движение на железной дороге после схода вагонов

На станции Чайковская Свердловской железной дороги открыто движение по одному пути, сообщается на сайте компании РЖД.

«В 23:19 (мск) 25 февраля 2018 года открыто движение на станции Чайковская Свердловской железной дороги по одному пути, поезда пропускаются в обоих направлениях», — говорится в сообщении.

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В компании также добавили, что Свердловская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства и делает все возможное, чтобы сократить опоздание задержанных поездов.

Ранее СМИ сообщили, что на станции Чайковская сошли с рельсов 15 вагонов с алюминиевой рудой. В результате происшествия никто не пострадал.