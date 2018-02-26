Британская полиция не рассматривает версию теракта в Лестере

В управлении полиции графства Лестершир заявили, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт, и попросили воздержаться от спекуляций на эту тему. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

«Сотрудники экстренных служб тушат пожар на улице Хинкли в Лестере. Инцидент станет предметом совместного с противопожарной службой расследования. Граждан просим воздержаться от спекуляций, но на данном этапе указаний на теракт нет», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что четыре человека были доставлены в больницы английского города Лестер после сообщений о взрыве.