Четыре человека госпитализированы после взрыва в британском Лестере
Четыре человека были доставлены в больницы английского города Лестер после сообщений о взрыве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя больницы.
«Мы можем подтвердить, что четыре пациента из района (где по сообщениям произошел взрыв) были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва», — заявил источник агентства.
Ранее сообщалось, что на улице Хинкли в Лестере произошел взрыв. В управлении полиции графства Лестершир сообщили, что реагируют на «крупный инцидент».