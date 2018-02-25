Источник: задержан глава отдела по борьбе с оргпреступностью угрозыска МВД Дагестана

Источник в правоохранительных органах сообщил о задержании руководителя отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Дагестану полковника полиции Хайбулы Ибнухаджарова, передает РИА «Новости».

«Сотрудники ОСБ МВД и ФСБ провели задержание начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полковника полиции Хайбулы Ибнухаджарова, ему вменяется организация и участие в мошеннических схемах с целью получения незаконных выплат», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что МВД Дагестана проводит проверку сотрудников из-за финансовых нарушений.