Храм гроба Господня в Иерусалиме закроют в знак протеста

Представитель греко-православной патриархии Иерусалима сообщил о решении управляющих иерусалимским Храмом гроба Господня христианских конфессий на час закрыть святыгю в знак протеста против решения городских властей взимать с них муниципальный налог, передает РИА «Новости».

«Храм закроется в знак протеста против намерения мэрии Иерусалима взимать «арнону» (муниципальный налог) с церковной собственности», — сказал он.

По мнению церкви, действия мэрии, которая приступила к арестам счетов за неуплату налогов со всей недвижимости за предшествующие годы, нарушают «статус-кво».