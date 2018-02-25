В Сирии силовики предотвратили атаку «джихадмобиля»

В Сирии бойцы республиканской гвардии предотвратили попытку прорыва «джихадмобиля» в провинции Дамаск, передает РИА «Новости».

По данным агентства, инцидент произошел во время вечерней молитвы в мечети «прощения», находящейся рядом с почтовым отделением в анклаве Кабун.

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Террорист на большой скорости приближался к блокпосту сирийских правительственных войск. Силовики своевременно заметили автомобиль и открыли по нему огонь из крупнокалиберного пулемета.

В результате действий военных взрывчатка сдетонировала. Мирные жители и военнослужащие не пострадали.