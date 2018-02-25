Россиян предупредили о вспышке брюшного тифа в Пакистане

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке брюшного тифа в Пакистане. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Один из ведущих ВУЗов Пакистана - Университет Ага-Хан сообщил 23 января 2018 года, что причиной вспышки брюшного тифа в Хайдарабаде (центральный район Пакистана) является загрязнение воды высокоустойчивым штаммом возбудителя этого заболевания. Министерство здравоохранения провинции Синд исключает такое заключение и не информирует о количестве заболевших, однако, по данным специалистов Университета Ага-Хан, количество заболевших детей – более десяти. По официальным данным, с ноября 2017 года зарегистрировано более 100 случаев брюшного тифа», — говориться в сообщении.

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Ведомство просит учитывать данную информацию при планировании поездок.

Ранее Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке сальмонеллеза в США.