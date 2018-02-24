В Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр принял решение продлить предпоследний, «оранжевый», уровень погодной опасности в связи с аномальными морозами в европейской части России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что в Гидрометцентре приняли решение продлить «оранжевый» уровень опасности по воскресенье, 25 февраля, включительно.

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«При переменной облачности в ночь на воскресенье температура воздуха в Москве опустится до 20-22 градусов мороза, днем не поднимется выше 7-9 градусов. В понедельник и вторник морозы усилятся: ночью в городе до минус 22-24 градусов, днем - 14-16 градусов мороза», — заявил источник.

Источник отметил, что морозы ослабнут с первого марта.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за морозов объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.