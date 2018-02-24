Главу УФНС по Курганской области арестовали за взятку в полмиллиона рублей

Руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука арестовали на два месяца по обвинению в коррупции, сообщается на сайте местного Следственного комитета.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав руководителю УФНС по Курганской области Владимиру Рыжуку меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили в СК.

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Рыжук был задержан 22 февраля при получении взятки в размере 500 тыс. рублей. Сообщается, что это была одна из частей взятки в 3 млн рублей за «за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах».

Следствие считает, что в феврале прошлого года обвиняемый предложил местному бизнесмену дать взятку вместо уплаты недоимок по налогам со штрафами и пенями на сумму более 50 млн руб., которые требовали в ведомстве.