Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в США

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в 20 штатах США и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Центра по контролю за заболеваниями США (CDC) к 16 февраля в стране было зафиксировано 28 случаев этой болезни.

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«Эпидемиологическое расследование показало, что причиной заболевания стало применение зараженного возбудителем сальмонеллеза препарата «Кратом» (препарат растительного происхождения с наркотическим действием – Газета.Ru», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что в штате Айова было зарегистрировано более 100 случаев заболевания сальмонеллезом из-за зараженного куриного салата.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали масштабную эпидемию гриппа.