Неизвестные захватили здание санатория в Одессе

Около 70 сотрудников частной охранной фирмы захватили здание санатория «Лермонтовский» в Одессе и не пускают сотрудников на работу. Об этом сообщает «Думская».

«Мы круглогодичный санаторий, у нас сейчас лежат люди после инсультов, инфарктов, сотрудники не могут пройти на работу. К сожалению, беспредел продолжается», — заявил директор санатория Дмитрий Антипов.

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Как отмечает издание, владение санаторием оспаривают минюст Украины и ЗАО «Укрпрофздравница». По словам адвоката Ильи Халдая, который защищает интересы администрации учреждения, захватившими санаторий людьми руководят в государственном предприятии, и захват здания незаконен, так как недавно вступило в силу решение, которое отменило передачу здравницы Минюсту.

Ранее сообщалось, что неизвестные захватили здание украинской редакции «Вестей».