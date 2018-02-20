Ростуризм предупредил россиян о режиме ЧП на Мальдивах

Ростуризм предупредил россиян о режиме ЧП на Мальдивы. Об этом говорится на сайте ведомства.

Туристам, которые уже находятся в стране, советуют не посещать столицу государства Мале.

«По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, парламент Мальдив одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране, введенного 5 февраля президентом Мальдивской Республики, еще на 30 дней», — отмечается в сообщении.

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Режим ЧП был объявлен в связи с политическим кризисом в стране.

Ростуризм также призвал туроператоров информировать своих клиентов о ситуации на Мальдивах.

Ранее сообщалось, что более 1500 россиян могут находиться на Мальдивах, где с 5 февраля президент Мальдивской Республики Абдулла Ямен объявил режим чрезвычайного положения.