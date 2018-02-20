В Казахстане из-за неисправности экстренно сел самолет

Самолет авиакомпании Bek Air, летевший из Алматы в Атырау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Тараза, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора авиакомпании Сырыма Омаржанова.

«После набора высоты произошел сбой в системе наддува пассажирского салона. Командир воздушного судна принял решение снизиться до безопасной высоты. В принципе мог лететь на этой высоте до Атырау, но, так как топлива могло не хватить, он сел в аэропорту города Тараз», — сказал Омаржанов.

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По его словам, пассажиры самолета были отправлены в Атырау резервным бортом.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами из России экстренно сел в Нью-Дели.