В Израиле вандалы нарисовали свастику на воротах посольства Польши

В Израиле неизвестные нарисовали свастику на воротах посольства Польши, а также написали оскорбления в адрес поляков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу полиции Израиля.

«Некоторое время назад поступило сообщение об оскорбительных надписях, оставленных на доске объявлений и входных воротах польского посольства… в Тель-Авиве. Полиция начала расследование и собирает показания для выявления правонарушителей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о наказании за обвинения народа страны в причастности к холокосту.