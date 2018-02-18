Патриарх Кирилл прокомментировал стрельбу в Кизляре

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родственникам и близким погибших при стрельбе в дагестанском Кизляре, а также заявил, что потрясен случившимся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу патриаршей пресс-службы иерея Александра Волкова.

По его словам, патриарх расценивает «это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе».

Ранее сообщалось, что муфтият Дагестана осудил атаку в Кизляре.