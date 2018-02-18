При пожаре в жилом доме в Екатеринбурге погибли трое детей, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Свердловской области.

«Согласно первоначальным данным, в результате возгорания погибли трое малолетних детей (два мальчика, возрастом 4 года и 5 лет, а также двухлетняя девочка), двух взрослых граждан сотрудникам МЧС удалось спасти», — говорится в сообщении.

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Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа.