СК возбудил два уголовных дела после стрельбы в Кизляре

__is_photorep_included11654767: 1

После стрельбы в дагестанском Кизляре возбуждены уголовные дела об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя управления СК по региону.

«По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство) и статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», — сказал представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь по толпе в Кизляре. В результате нападения погибли четыре человека, стрелявший был ликвидирован.