В Киеве эвакуировали шесть станций метро из-за сообщений о минировании

В Киеве провели эвакуацию шести станций метро из-за сообщений о минировании, сообщили в полиции.

«В дежурную часть позвонил аноним: мужчина сказал, что стал свидетелем разговора между двумя неизвестными, которые говорили, что через час будет взрыв на пяти станциях метро», — говорится в тексте сообщения.

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Отмечается, что речь идет о станциях метро «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Независимости» и «Крещатик».

Ранее сообщалось, что тысячи сторонников Саакашвили в Киеве требуют отставки Порошенко.