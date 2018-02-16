В Химках загорелось трехэтажное офисное здание

В подмосковных Химках загорелось трехэтажное офисное здание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС России.

«Площадь пожара достигла 2 тысяч квадратных метров», — отметил источник.

По данным МЧС, пожар произошел утром по адресу Вашутинское шоссе, дом 24Б. Уточняется, что горит кровля офисного здания. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее МЧС эвакуировало 230 человек из-за пожара в гостинице «Космос» на северо-востоке Москвы.