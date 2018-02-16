В Киргизии задержали готовившего теракты сторонника террористов

В Киргизии задержали участника подпольной группировки, прошедшего подготовку для совершения терактов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

«Установлено, что задержанный в составе бандформирований в Сирии прошел диверсионно-боевую подготовку и специальный курс «смертника» для совершения террористических актов в республике», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Киргизии задержали главаря террористической ячейки.