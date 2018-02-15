Суд на Украине продлил арест журналисту Муравицкому еще на два месяца

Королевский районный суд Житомира продлил до 15 апреля арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому на Украине в госизмене за свои публикации в СМИ. Об этом заявил его адвокат Андрей Гожый, передает РИА «Новости».

Новый состав коллегии судей 15 февраля продолжил рассмотрение дела против журналиста.

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«Суд продлил меру пресечения Василию на два месяца, до 15 апреля», – заявил Гожый.

Ранее арест Муравицкому был продлен на два месяца в ноябре 2017 года.