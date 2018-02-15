СК получил данные МАК о расшифровке бортовых самописцев Ан-148

В Следственном комитете сообщили о получении данных специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148, передает РИА «Новости».

«В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СК России, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Он отметила, что материалы были приобщены к уголовному делу.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов заявил, что предварительные причины крушения Ан-148 в Подмосковье могут стать известны в ближайшее время.