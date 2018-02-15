Полицейский из Нью-Йорка винит свою работу в ожирении и требует компенсации

Полицейский из Нью-Йорка Хосе Вега подал в суд на полицию города и пытается взыскать компенсацию за ожирение, якобы вызванное его работой. Об этом сообщает New York Post.

«Эта работа – как тиран. Я поправился с 250 до 395 фунтов за год (со 113 до 181 кг) и гарантирую вам: какими бы размерами тела вы не обладали, вы едите больше меня», – сказал Вега, подчеркивая, что его ожирение вызвано не привычками питания.

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Когда бывший морпех Вега устроился на работу в полиции в 1997 году, его вес был 80 кг. Но нервная работа и нехватка времени на здоровое питание, которое заменил фастфуд, привели к его увольнению в 2014 году, а также к быстрому набору лишнего веса.

Сейчас он получает пособие по инвалидности в размере $4000 в месяц, но требует его повышения до $6200. По его словам, лишний вес вызван сердечным заболеванием – вентрикулярной гипертрофией.