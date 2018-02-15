ФБР не сообщало полиции о роликах с угрозами стрелка из школы во Флориде

Агенты ФБР знали о том, что открывший огонь во Флориде подросток размещал в сети видеоролик с угрозами, в котором заявлял, что «будет стрелком в школе» за пять месяцев до того, как он совершил нападение, передает CNN.

«Мы проверяли, но не смогли определить его личность», — сообщил специальный агент Роберт Ласки.

Реклама

Источники телеканала рассказали, что агенты ФБР не передавали информацию об угрозах подростка местным правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что стрелку из школы во Флориде предъявили обвинение в 17 убийствах.