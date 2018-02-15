В Приамурье шестилетний ребенок выпал из окна

Шестилетний мальчик погиб после падения из окна пятого этажа в городе Зея Амурской области, сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

«Погиб ребенок 2011 года рождения. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии. Происшествию будет дана правовая оценка», — сказал Алексей Лубинский, помощник руководителя Следственного управления СК России по Амурской области.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».