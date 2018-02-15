Похищенную в Южной Каролине четырехлетнюю девочку нашли в другом штате

Четырехлетнюю Хайди Тодд, которую похитили из дома в штате Южная Каролина, нашли в штате Алабама, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Полицейские обнаружили девочку в машине в городе Риверсайд штата Алабама. Задержать водителя машины, 37-летнего Томаса Эванса, не удалось — он объявлен в розыск и ему уже предъявили обвинение в киднеппинге.

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Полиция считает, что подозреваемый также совершил нападение на мать Хайди. Ранее ее нашли в доме в Южной Каролине с травмами от тяжелых побоев.

Ранее сообщалось, что Следственном комитете России завели уголовное дело после похищения трехлетней россиянки в Вене.